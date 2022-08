Juventus, fulmine a ciel sereno Depay: la prima decisione è arrivata

Juventus, Depay e il colpo di scena improvviso che rimescola in maniera importante le carte in tavola. Ecco i dettagli.

Il mercato della Juventus prosegue senza soluzione di continuità, con i bianconeri che si preparano ad imboccare l’ultimo segmento della propria campagna acquisti con la consapevolezza di dover regalare ad Allegri almeno due innesti mirati.

L’acquisto di Kostic offre sicuramente un ventaglio di alternative importante per la corsia mancina, anche se in casa bianconera si sta ragionando sulla punta da affiancare a Dusan Vlahovic, capace di intercambiarsi con il serbo e all’occorrenza fungere anche da falso nove. Caratteristiche che sembrano rispondere perfettamente all’identikit di Memphis Depay, che non a caso è balzato in cima alla lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’, una volta memorizzata la volontà dell’Atletico Madrid di non concedere sconti per il vero pupillo di Max Allegri, Alvaro Morata.

Come vi abbiamo ribadito a più riprese, un ruolo importante in questa contesa sarà giocato dai bonus e dall’eventuale rescissione con la quale l’ex Lione dovrebbe liberarsi dal Barça, a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Cherubini ha già affondato il colpo, provando a stuzzicare l’entourage del calciatore con un biennale a circa 5 milioni di euro a stagione; tuttavia, la fumata bianca non è vicina, e quella alla quale ci si è avviati sembra configurarsi come una fase di stallo, propedeutica ad ogni imprevedibile sviluppo.

Calciomercato, Depay prende tempo con la Juventus: lo scenario

L’inserimento del Tottenham nell’affare non era stato visto come una minaccia da parte della Juventus, che forte dei contatti dell’ultimo periodo, credeva di poter azzannare la preda da un momento all’altro. Ed invece, secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it’, si sarebbe materializzato un improvviso stop nel dialogo tra ‘Madama’ e Depay: un semaforo giallo fatto scattare dal diretto interessato che, tramite il suo rappresentante, l’avvocato Sebastien Ledure, avrebbe chiesto una pausa di riflessione prima di sciogliere definitivamente le riserve.

Situazione in stand-by dunque, che sembra ripercorrere per certi aspetti la telenovela Di Maria, quando alla fine l’argentino accettò la corte bianconera dopo un abile lavoro ai fianchi. Nel frattempo, però, Depay continua a trattare la rescissione con i blaugrana, e da Barcellona sono sicuri che una soluzione possa essere trovata a stretto giro di posta. Stando così le cose, l’ombra del Tottenham non può non farsi sempre più minacciosa: la Juve, che avrebbe voluto ritagliarsi il via libera in tempi relativamente brevi, è costretta a temporeggiare.