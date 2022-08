UFFICIALE il rinnovo di Milenkovic: confermata la notizia di CM.IT

Tutto confermato: Nikola Milenkovic prolunga il suo contratto con la Fiorentina che in precedenza scadeva a giugno 2023. Il serbo piace a Inter e Juventus

Confermata la notizia di Calciomercato.it, Nikola Milenkovic rinnova il contratto con la Fiorentina fino a giugno 2027. Confermata anche la conferenza stampa delle 16, in cui il difensore serbo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rimanere in viola.

“Sono felice ed emozionato per questo rinnovo – ha detto il classe ’97 in conferenza stampa – Ho visto che qui c’è un progetto, l’arrivo di Italiano e la sua conferma sono stati fattori fondamentali. Ho capito che c’erano grandissime ambizioni, che il progetto cresce continuamente. Anche la società e i tifosi sono stati importanti, mi hanno dato tanto affetto, qui a Firenze mi sento molto amato. Ho fatto una scelta importante per il mio futuro, ma ho capito che questa è quella che dentro di me ho voluto di più – ha sottolineato Milenkovic, alla Fiorentina dal 2017 – Adesso l’obiettivo è raggiungere la Champions. Io futuro capitano? Portare la fascia appartenuta ad Astori sarebbe speciale, però adesso il capitano è Biraghi, adesso non ci penso e non voglio parlarne”.

Juventus e Inter, Barone su Milenkovic: “Un’offerta è arrivata anche ieri sera. Lui ha la Fiorentina nel Dna”

Milenkovic è stato a lungo nel mirino di Juventus e Inter, ma nessuna delle due ha mai affondato il colpo, perlomeno in questa finestra estiva di calciomercato. “Ci sono state tante squadre, tutto che giocheranne la prossima Champions League, che hanno provato a trattare Nikola per portarlo via da Firenze – ha svelato in conferenza il Dg viola Barone – Una offerta è arrivata anche ieri sera. Questo fa vedere la serietà di Milenkovic, che ha la Fiorentina nel Dna. Avere Nikola ancora qui significa tanto, per la continuità del nostro progetto”.