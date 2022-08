Il Real vince ancora: Ancelotti piega l’Eintracht e raggiunge il Milan

Carlo Ancelotti può esultare ancora: il suo Real Madrid conquista la Supercoppa Europea. Di Alaba e Benzema i goal della vittoria contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti fa sua la Supercoppa Europea. I vincitori dell’ultima Champions League hanno battuto per 2 a 0 l’Eintracht Francoforte.

I tedeschi, allenati dall’austriaco Glasner, privi di Kostic, destinato a vestire la maglia della Juventus, hanno resistito 37 minuti, prima del goal di Alaba. In realtà erano stati N’Dicka e compagni a rendersi per prima pericolosi, con Kamada. Bravo Courtois a respingere.

La rete, che ha sbloccato il match, come detto, è arrivata poi, a otto minuti dal termine del primo tempo, con l’ex Bayern Monaco, bravo a sfruttare una sponda di Casemiro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dopo il vantaggio, l’Eintracht ha faticato a rendersi pericoloso e quando ci ha provato ha trovato sempre un attento Courtois. Il Real Madrid nella ripresa è andato più volte vicino al raddoppio: il gol non arrivava un po’ per imprecisione, un po’ per sfortuna, come in occasione del tiro di Casemiro, che al 60′ si è infranto sulla traversa.

Quattro minuti dopo, però, il gol del raddoppio di Benzema, su servizio di Vinicius, tra i migliori della gara. Il francese, che non era stato molto preciso in precedenza, ci messo lo zampino anche in questa circostanza, con la complicità di Trapp, non proprio perfetto. Per l’attaccante il Pallone d’Oro è davvero sempre più vicino.

Nella seconda parte della ripresa, i tedeschi hanno provato a reagire, mettendo in mostra Kolo Muani, ma la rete non è arrivata. A vincere è stato così Carlo Ancelotti, che come il Real Madrid mette in bacheca un nuovo trofeo, internazionale. Sono adesso cinque le Supercoppe per i Blancos, così come Milan e Barcellona

Real Madrid-Eintracht: il tabellino dell’incontro

TABELLINO

Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0: 37′ Alaba, 65′ Benzema

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. (A disp. Lunin, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Rudiger, Mariano Diaz, Camavinga). All. Ancelotti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Lindstrom; Borré. (A disp. Ramaj, Grahl, Smolcic, Jakic, Kolo Muani, Alidou, Hasebe, Alario, Chandler, Hauge, Gotze). All. Glasner.

Arbitro: Michael Oliver