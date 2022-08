Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 10 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Grande attenzione ovviamente per il calciomercato che occupa gran parte della prima pagina della Gazzetta dello Sport. In questo caso il titolo principale è riservato alla Juventus. “SIGNORA COPPIA” è il riferimento ai due possibili innesti nell’attacco di Allegri: Kostic, atteso oggi a Torino e per il quale è già stato trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte, e Depay per il quale proseguono i contatti con il Barcellona disponibile a liberarlo gratuitamente.

In taglio alto c’è ‘Il campionato secondo il c.t. Mancini‘ che presenta l’intervista al commissario tecnico dell’Italia sulla Serie A che prenderà il via tra qualche giorno. In prima anche le milanesi con la ‘FAMIGLIA MILAN‘ e il ‘DUBBIO INTER‘, in riferimento alla presenza di Brozovic a Lecce per il debutto.

‘ZANIOLO DA CONTE, NO DI MOU‘ è invece il titolo di apertura del ‘Corriere dello Sport’ che riporta dell’accordo tra Tottenham e Roma per Zaniolo dell’intervento di Mourinho per farlo restare nella Capitale. Anche qui tanto mercato con ‘LA JUVE PRENDE KOSTIC E DEPAY‘ e ‘NAPOLI, SIMEONE CON RASPADORI‘. Spazio in prima pagina anche alla Supercoppa europea in programma questa sera: ‘ANCELOTTI PUO’ FARE DI NUOVO LA STORIA’.

Infine, TuttoSport che dedica la prima agli acquisti di Juventus e Torino. ‘KOSTIC VOLANO ASSIST‘ il riferimento all’acquisto del serbo, mentre per i granata: ‘VLASIC PRESO. E ORA MIRANCHUCK‘.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 10 agosto

Trasferiamoci all’estero per i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 agosto 2022. Il ‘Mundo Deportivo’ in Spagna si concentra sul Barcellona: ‘De Jong firme’ il titolo con riferimento alla delicata vicenda che riguarda il centrocampista olandese. ‘AS’ si concentra sulla Supercoppa con un Real ‘Superfavorito‘.

In Francia, invece, ‘L’Equipe’ non si occupa di calcio ma lascia spazio al tennis. ‘Queen Serena’ il titolo in prima pagina dedicato all’annuncio di Serena Williams che si ritirerà dopo gli US Open.