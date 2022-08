Mourinho rischia, scambio e maxi-offerta per Zaniolo: Juve avvisata

La questione Nicolò Zaniolo continua a tenere banco per la Roma, con riflessi inevitabili anche sul resto del mercato giallorosso e di Serie A

Nicolò Zaniolo continua a essere uno degli argomenti principali del calciomercato della Serie A. Da mesi si parla del futuro del talento della Roma, del mancato rinnovo e della possibili nuova destinazione. La Juventus da subito è stata vigile sul giocatore, ma l’accordo con i giallorossi non è arrivato. Pinto e i Friedkin sono sempre stati irremovibili sia sulla cifra che sulla formula e l’assenza di contropartite tecniche.

All’inizio del ritiro, la situazione sembrava scritta soprattutto dopo i vari incontri tra le società. E il clima attorno a Zaniolo si era fatto pesante, dai mugugni dei tifosi a Trigoria al silenzio sui social. La Juventus non ha poi sostanzialmente più spinto e l’arrivo di Dybala ha cambiato per certi versi umore un po’ dappertutto. Sia nella piazza che per il giocatore cresciuto nell’Inter: nelle ultime amichevoli i segnali sono totalmente cambiati e lo si è visto soprattutto sui social. Zaniolo in campo è parso decisamente nel progetto, nelle esultanze e nei sorrisi pre e postpartita. E sui social ha ripreso a postare immagini giallorosse, oltre all’immagine del profilo tornata di marca romanista. Eppure il Tottenham, in tutto questo, è rimasto a osservare provando ad accorciare le distanze. Per Paratici è un vecchio pallino, anche Conte lo apprezza molto. Gli Spurs vorrebbero inserire una contropartita, ma non è arrivata né la formula né le cifre giuste per convincere la Roma.

Conte spinge per Zaniolo: la nuova offerta del Tottenham

Da Tanganga a Rodon (poi ceduto in Francia), adesso i londinesi hanno intenzione di sferrare una nuova offensiva. Il direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista ha raccontato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Tottenham: “La nuova offerta per Zaniolo è di soldi più il cartellino di Ndombele. La Roma per ora fa muro perché vuole solo soldi, anche se a Mourinho piace. Al giocatore è stato offerto un contratto da 5 milioni di euro a stagione“. Lo Special One vorrebbe trattenere il giocatore, così come i tifosi hanno già espresso la loro posizione, che pare decisamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. L’ovazione alle sue giocate e all’ingresso in campo è stata chiara. In caso di offerta irrinunciabile, però, Tiago Pinto e la Roma aprirebbero alla cessione.