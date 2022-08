Quarantuno milioni per la firma: via libera Milan

Il Milan continua ad inseguire un importante obiettivo in entrata sul calciomercato e la pista sembra riaccendersi: via libera da 41 milioni

Adesso si fa sul serio. Dopo una lunga attesa di diverse settimane, il campionato di Serie A sta finalmente per ripartire e ad aprire le danze ci penseranno, come da prassi, i campioni d’Italia in carica del Milan. Sabato 13 agosto, alle ore 18:30, la truppa targata Stefano Pioli affronterà tra le mura di San Siro l’Udinese di Andrea Sottil, in contemporanea con la gara che vedrà la Sampdoria contro l’Atalanta a Marassi.

Al netto degli infortuni, il primo impegno ufficiale dei rossoneri è senz’altro più che fattibile sulla carta, anche se ovviamente non da sottovalutare. Visti i Mondiali nel bel mezzo della stagione, infatti, è fondamentale – ancora di più rispetto alle annate precedenti – rendersi protagonisti di una partenza positiva. Nel frattempo, tengono banco le questioni legate al calciomercato. Mancano diversi giorni alla chiusura della finestra di trasferimenti e praticamente tutte le rose sono incomplete o necessitano di essere sistemate. In tal senso, non manca all’appello il ‘Diavolo’ che, come noto, vorrebbe aggiungere una pedina di spessore al reparto difensivo. Al momento, invece, non è una priorità sostituire Franck Kessie, a maggior ragione considerando che l’infortunio di Tonali non è grave.

Calciomercato Milan, United su Gakpo: via libera per Ziyech

Non è comunque da escludere un nuovo arrivo in quella zona di campo (probabilmente un prospetto da far crescere). Nei pensieri della dirigenza rossonera – capitanata dal duo Maldini-Massara – resta pure l’attacco, in particolare la fascia destra. È vero sì che Charles De Ketelaere può agire sia da trequartista che da esterno, ma chiaramente un altro acquisto di una certa caratura sarebbe sicuramente un plus, anche perché le opzioni Saelemaekers e Messias non soddisfano a pieno.

Piace sempre parecchio il profilo di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea (valutazione intorno ai 25-30 milioni). Il nome del marocchino, classe ’93, è presente nella lista dei desideri del Manchester United e di Erik ten Hag. I ‘Red Devils’, però, sembra abbiano deciso di puntare Cody Gakpo del PSV Eindhoven – stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’ – e starebbero preparando un’offerta da 41 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Un potenziale via libera per il Milan, con la pista Ziyech che potrebbe dunque tornare prepotentemente di moda nei prossimi giorni.