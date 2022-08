Blitz in corso, così la Juventus può chiudere l’affare

Per la Juventus arriva il blitz improvviso: il dirigente vola in Francia per chiudere l’operazione, accordo e via libera definitivo

Giorni concitati per il mercato della Juventus. La dirigenza bianconera preme sull’acceleratore in vista dell’inizio del campionato per provare ad accontentare Allegri sia per i calciatori in entrata che per quelli in uscita.

Kostic è atteso ad ore a Torino per visite mediche e firma sul contratto che sancirà il suo trasferimento dall’Eintracht Francoforte alla Juventus. L’arrivo dell’esterno serbo non chiuderà però il mercato bianconero con Cherubini che è al lavoro per chiudere altre operazioni. C’è il regista atteso da Allegri per dare ordine e geometrie ad una squadra che è apparsa averne poco in questo pre-campi0onato. Poi toccherà anche ad un altro attaccante con i contatti per Depay che vanno avanti. Il Barcellona ha detto sì a liberare gratis l’olandese qualora riuscisse a trovare l’accordo con il club piemontese. Entrate ma anche uscite con Arthur che deve andare via, c’è il Valencia di Gattuso su di lui, e Adrien Rabiot che presto potrebbe lasciare l’Italia e andare al Manchester United. In quest’ottica si registra un blitz in Francia che potrebbe sbloccare una trattativa.

Calciomercato Juventus, United-Rabiot: la svolta

Stando a quanto riportato dal ‘The Telegraph’ per Adrien Rabiot si è mosso in prima persona John Murtough, direttore generale del Manchester United. Il dirigente del club inglese è volato in Francia per incontrare la mamma-agente del centrocampista transalpino.

Trovata l’intesa con la Juventus per il suo trasferimento in Premier League per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, i Red Devils lavorano per trovare l’accordo anche con il calciatore. A questo punta il viaggio transalpino del dirigente dello United che vuole accontentare ten Hag. Il tecnico olandese vuole completare il prima possibile una squadra che è partita con il piede sbagliato, perdendo in casa con il Brighton. Rabiot è uno dei profili apprezzati dall’allenatore ex Ajax e il Manchester United sta provando ad accelerare il suo approdo in Inghilterra. Trovato l’accordo con la Juventus, è arrivato il viaggio in Francia per provare a chiudere quello con l’entourage del calciatore.