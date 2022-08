Decisione choc su Milinkovic-Savic: la Juve fa festa di nuovo

Sul futuro di Milinkovic-Savic restano ancora delle incertezze: l’ultimo retroscena fa festeggiare ancora la Juventus

La ‘Vecchia Signora’ si sta battagliando con la Roma il titolo di ‘Regina del Mercat0’, ma dalla Capitale resta ancora incerto il futuro di un giocatore che potrebbe spostare di molto gli equilibri in campionato: Milinkovic-Savic.

Il ritorno di Paul Pogba ha, inizialmente, interrotto ogni discorso sul centrocampo della Juventus, ma il suo infortunio al menisco ha messo di nuovo in luce una problematica e una criticità in quella zona di campo. Non è un caso, quindi, che la dirigenza bianconera sta lavorando per consegnare un nuovo innesto in mezzo al campo a Massimiliano Allegri. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il profilo di Leandro Paredes è quello che trova il maggior gradimento a Torino e potrebbe consentire a Manuel Locatelli di giocare come mezzala. Su Milinkovic-Savic, intanto, arriva un clamoroso retroscena di mercato.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic resta in Serie A | Rifiutato dal Real

Una buona notizia per la Juventus arriva dalla Spagna: secondo quanto rivelato a ‘Defensa Central’, infatti, Milinkovic-Savic sarebbe stato offerto anche al Real Madrid questa estate, ma il club iberico avrebbe declinato la proposta. Un rifiuto che potrebbe essere un vero e proprio assist per i bianconeri, che in caso di permanenza nella Capitale potrebbero dare l’assalto al ‘Sergente’ nelle prossime sessioni di mercato. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, al momento la pista Milinkovic-Savic è fredda per la Juve, ma non si possono escludere colpi di scena.

I bianconeri, infatti, stanno creando un mini-blocco serbo sotto la ‘Mole’ con Kostic pronto a raggiungere Dusan Vlahovic. Il ‘Sergente’ in tutti questi anni ha dimostrato di essere un fattore in Serie A, imponendosi sempre come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Ora la Juve sta cercando di ultimare la rosa di Massimiliano Allegri, mettendogli a disposizione un attaccante (con Depay in pole position) e un centrocampista. La corsa scudetto si preannuncia ancora più ostica, con le due milanesi pronte a lottare ancora fino all’ultima giornata e la Roma che si è rinforzata in maniera notevole.