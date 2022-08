Non ci sono dubbi: l’Inter ha in pugno il colpo scudetto

L’Inter si appresta a piazzare il vero colpo scudetto: la sentenza è già scritta, così per le rivali la competizione diventa complicata

Il campionato è ormai alle porte, ma per le griglie scudetto c’è ancora tempo. Tre le settimane, giorno più, giorno meno, che mancano alla fine del calciomercato: ventuno giorni in cui le gerarchie possono essere cambiate con squadre ora dietro che potrebbero piazzare il colpo che le avvicina alla vetta.

E’ quello che sperano un po’ tutte le big in questi giorni concitati tra campo e trattative. Dal Milan campione d’Italia all’Inter, passando per la Juventus e la Roma di Mourinho, tutte le grandi hanno ancora qualche colpo da dover piazzare per completare i roster a disposizione. Colpi che arriveranno – se arriveranno – nelle prossime settimane: ma quale sarebbe il vero e proprio colpo da scudetto? Calciomercato.it lo ha chiesto tramite il proprio account Twitter e la sentenza premia l’Inter: i nerazzurri hanno la possibilità di piazzare il colpo da tricolore.

Calciomercato Inter, ecco il colpo scudetto

“La Juventus con Kostic e Depay alza l’asticella: quale risposta delle avversarie può incidere di più sullo scudetto?” la domanda posta agli utenti su Twitter con quattro possibilità di risposte. La meno votata è quella che individua in Raspadori al Napoli l’affare che può riscrivere le gerarchie: la pensa così appena l’8,7% di chi ha risposto alla nostra domanda.

Un po’ di fiducia in più alla Roma che ha intenzione di mantenere in rosa Zaniolo: in questo caso è il 25,3% a dire che la conferma del calciatore in giallorosso potrebbe cambiare le gerarchie scudetto. Poi c’è Ziyech al Milan, votato dal 27,5% di utenti. A prevalere però è l’Inter con la conferma di Skriniar, mossa tricolore per ben il 38,5% di chi ha espresso la propria preferenza.

A lungo nel mirino del Paris Saint-Germain, il difensore slovacco è ancora in nerazzurro e potrebbe restarci anche dopo il 1° settembre, data di chiusura del calciomercato. Anzi, l’Inter sta provando anche a prolungare il contratto del calciatore: una mossa necessaria considerata che la scadenza attuale è fissata a giugno 2023. Confermare Skriniar in rosa equivarrebbe ad un grande colpo per Marotta: potrebbe essere davvero questo il colpo scudetto.