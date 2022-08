Calciomercato, irruzione improvvisa: l’intreccio che porta via Skriniar

Il mercato dei difensori continua ad essere estremamente caldo in questa sessione di calciomercato. Lo sa bene l’Inter con la questione Skriniar che può intrecciarsi ad altri nomi importanti

Il futuro di Skriniar resta ancora in bilico, con il PSG lungamente accostato al difensore slovacco che piaceva anche in Premier League e che ha il contratto in scadenza 2023 con l‘Inter. I nerazzurri tengono alta la guardia in quanto i nomi di un paio di centrali di alto livello potrebbero incrociarsi ed intrecciare i rispettivi destini. A tal proposito chi potrebbe sparigliare le carte in tavola è il giovane francese Wesley Fofana, di proprietà del Leicester e reduce da un’altra buona annata in Premier League.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Mail’ il Paris Saint-Germain si sarebbe unito al Chelsea nella corsa all’ex Saint Etienne. Le Foxes hanno rifiutato due offerte per il 21enne transalpino, la più recente delle quali una proposta di quasi 83 milioni di euro.

Anche dalla Francia evidenziano come il PSG potrebbe far saltare i piani del Chelsea, che necessita di difensori di alto profilo, e vuole arrivare a Fofana. I ‘Blues’ infatti hanno già perso due centrali titolari ed un paio di alternative dal mercato, tra cui Koundè finito al Barcellona. La concorrenza si fa spietata ma potrebbe essere necessaria un’offerta mastodontica per i campioni di Francia per convincere il Leicester a vendere il loro difensore, alla luce anche delle parole di Brendan Rodgers che sembra blindarlo.

Va comunque ricordato che il Leicester potrebbe aver bisogno di monetizzare con una cessione tanto importante. Il Paris potrebbe dunque mollare una volta per tutte Skriniar provando a fare all-in su Fofana per rinforzare la propria retroguardia. Qualora il PSG dovesse riuscire ad aggiudicarsi il classe 2000 francese il nome dello slovacco dell’Inter potrebbe in compenso tornare in auge proprio per il Chelsea, che dal canto suo non può accontentarsi del solo Koulibaly, dopo gli addii sia di Christensen e Rudiger. Intanto Skriniar lavora agli ordini di Inzaghi e si prepara in vista della prima giornata di Serie A.