Ronaldo pugnalato alle spalle: tradimento epocale

Il futuro di Cristiano Ronaldo è nuovamente in bilico e questa volta arriva anche un clamoroso tradimento: non lo vuole più nessuno

La caduta degli dei è spesso rovinosa, in linea con la grandezza raggiunta con le proprie gesta: lo sa bene Cristiano Ronaldo che, dopo aver dominato il calcio europeo per oltre quindici anni, ora si trova nella situazione di essere considerato ‘scomodo’ dai grandi club.

Nella prima uscita stagione del Manchester United le espressioni del volto di CR7, seduto in panchina, sono state piuttosto emblematiche. Il feeling con i ‘Red Devils’ si è rovinato, mentre con ten Hag non sembra nemmeno essere mai nato. Le vibrazioni intorno al cinque volte Pallone d’Oro sono molto simili a quelle della passata stagione: sempre di questi tempi, infatti, la sensazione che Ronaldo fosse alla ricerca di una via d’uscita dalla Juventus erano forti e si sono rivelate anche veritiere. L’ultimo colpo decisivo per il suo addio allo United, in questi giorni, sarebbe arrivato direttamente dai suoi compagni di squadra: le ultime.

Calciomercato, lo United spinge fuori Ronaldo | Mendes cerca una soluzione

Secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, lo spogliatoio del Manchester United sarebbe innervosito dalla situazione che si è creata intorno a Cristiano Ronaldo e dalle continue voci relative al suo malessere: così i compagni di squadra di CR7 vorrebbero che il club facesse partire il portoghese, per ritrovare la giusta serenità. Insomma, oltre al tecnico, adesso anche i giocatori dello United non vorrebbero più avere con sé il cinque volte Pallone d’Oro.

In tutto questo Jorge Mendes è chiamato a trovare una soluzione in tempi rapidi, considerando il fatto che la stagione è già iniziata. Ronaldo vorrebbe giocare ancora la Champions League, alla quale i ‘Red Devils’ non si sono qualificati, ma trovare destinazioni utili non è un’impresa facile. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, tra le alternative prese in considerazione da CR7 c’è anche il Napoli, oltre che l’Atletico Madrid. Insomma, Mendes è chiamato all’ennesimo capolavoro: trovare in tempi brevi un club di primissima fascia per il suo più illustre assistito, che vuole aumentare il proprio bottino in Champions e presentarsi al meglio al prossimo Mondiale.