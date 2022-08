TIfosi subito contro Inzaghi: la richiesta è unanime

L’Inter si avvicina al debutto in campionato con un altro interrogativo che preoccupa e non poco i tifosi

Ci siamo, sabato sera l’Inter debutterà in campionato per la prima partita ufficiale dell’anno. A Lecce i nerazzurri ricominceranno la corsa verso lo scudetto, per riprendersi il Tricolore e strapparlo al Milan. Simone Inzaghi, che ha avuto a disposizione fin da subito i nuovi acquisti, avrà sulle spalle un anno in più di esperienza a certi livelli e dovrà gestire diverse situazioni.

Con il mercato ancora aperto, tutto può sempre succedere. Il nodo resta quello della difesa e del futuro di Milan Skriniar che sembrava destinato a salutare. Invece il PSG non si è spinto fin dove avrebbe voluto Marotta e alla fine è rimasto, per la felicità del mister. Il destino dello slovacco, ormai, a meno di clamorosi ribaltoni non cambierà, ma in ogni caso l’Inter sta sondando il mercato per trovare un altro difensore per completare il reparto. Assolutamente low cost, ma un innesto è necessario. Gli addii di Ranocchia e Kolarov, per quanto entrambi abbiano messo a stento piede in campo (soprattutto il serbo), hanno scoperto numericamente la difesa. Così accanto a Skriniar, de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio e Dimarco serve un sesto centrale. Anche perché in questo precampionato la retroguardia nerazzurra non è sembrata impenetrabile, tutt’altro. Calcio estivo, ci mancherebbe, ma bisogna registrarsi in fretta.

Inter, i tifosi chiedono Onana: subito al posto di Handanovic

Quella che era stata la forza dell’Inter in questi due anni deve tornare a esserlo, altrimenti riprendersi lo scudetto sarà più complicato. Molto dipenderà anche dalla porta e dall’altra questione che Inzaghi è chiamato a gestire, ovvero l’alternanza tra i pali. In realtà la scelta il tecnico l’ha già fatta e pure annunciata: il titolare sarà Samir Handanovic, con Onana a studiare, subentrando al momento giusto. “È il portiere del futuro”, ha detto Inzaghi del camerunense che a sua ha ammesso di accettare senza problemi la scelta. “Ma voglio giocare”, ha pure aggiunto l’ex Ajax che i tifosi interisti vorrebbero subito titolare.

Il tam tam di questi giorni sui social ha una sola direzione: Handanovic out, Onana in. Da subito. Anche perché lo sloveno non ha già convinto in queste amichevoli più di qualche tifoso, vedi Villarreal. Mentre il classe ’96 ha strappato applausi con Lione e Monaco, tralasciando il blackout generale difensivo con il Lugano. Inzaghi è stato chiaro per le gerarchie, probabilmente ci sarà un po’ di alternanza in più rispetto al passato, dove alle spalle del capitano nerazzurro c’era ‘il vuoto’. Ma i tifosi hanno già fatto la loro scelta ed è Onana. Da valutare la prova del 9 e la reazione di San Siro.