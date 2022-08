ESCLUSIVO | Fiorentina sorpassata: Zaknic è del Sassuolo

Sorpasso ai danni della Fiorentina e operazione chiusa: Lazar Zaknic è un nuovo calciatore del Sassuolo. Il diciottenne serbo arriva dal Cukaricki e sulle sue tracce c’era anche il Torino

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Lazar Zaknic è un nuovo giocatore del Sassuolo. E’ quindi riuscito il sorpasso alla Fiorentina, nuovo colpo in prospettiva del club neroverde.

Dopo il croato Knezovic, gli emiliani mettono le mani su un altro grande talento dell’Est Europa. Stavolta è il turno del serbo Zaknic, difensore classe 2004 che arriva dal Cukaricki e con un passato da capitano della Stella Rossa. Per il sorpasso ai viola, fondamentale il lavoro dell’Ad Carnevali – adesso impegnato sulla cessione di Raspadori al Napoli col conseguente arrivo di Pinamonti dall’Inter – come del responsabile del settore giovanile, Francesco Palmieri, tra i migliori in circolazione proprio nello scovare i talenti in un calcio non d’elite. Ci sono già le firme, operazione da circa 1 milione di euro e contratto quinquennale per il ragazzo, l’ennesimo giovane con prospettive di crescita importanti che vestirà la maglia neroverde.

Aggiornamento ore 11.40

Ecco Zaknic in sede Sassuolo dopo la firma