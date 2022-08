Lazar Zaknic sta per vestire la maglia di un club di Serie A. Il promettente difensore serbo, in possesso di passaporto europeo, è ambito da tre squadre del massimo campionato italiano. Prossime ore decisive

Sarà in Italia il futuro di Lazar Zaknic, promettente difensore serbo classe 2004 in possesso di passaporto europeo. In queste ore il ragazzo e il suo entourage scioglieranno le riserve sul futuro, o meglio sulla destinazione italiana. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Fiorentina è davanti a Torino e Sassuolo, coi neroverdi che però stanno spingendo per cercare un clamoroso sorpasso.

Ora di proprietà del Cukaricki, Zaknic in passato è stato capitano allo Stella Rossa. Si tratta di un difensore forte fisicamente (192 cm di altezza) nonché dotato di una grande padronanza tecnica. E’ deciso negli interventi, un calciatore difficile da superare e già pronto – per chi lo conosce bene – per il palcoscenico italiano.

Fiorentina, Torino e Sassuolo: nelle prossime ore una di queste tre metterà le mani sul cartellino del 18enne Zaknic.