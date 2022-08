Juve, novità Arnautovic e reazione Manchester: pronto lo scippo ad Allegri

Ore bollenti sull’asse Torino-Manchester dopo gli ultimi affari che vedono grandi protagoniste la Juventus e lo United sul mercato

Dopo lo scatto nella giornata di ieri fatto dal Manchester United per Adrien Rabiot, nelle ultime ore i ‘Red Devils’ hanno proseguito la loro ricerca per il nuovo centrocampista da confezionare al tecnico ten Hag. La trattativa con il francese non è dunque ancora decollata definitivamente, in attesa di valutare anche altre alternative e raggiungere soprattutto un accordo con la madre e agente del calciatore.

Un Manchester che ha necessariamente bisogno di schiarire le idee sul mercato dopo una finestra tormentata per via del caso Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese vorrebbe infatti lasciare lo United dopo appena una stagione dal suo ritorno in Inghilterra, ma sta trovando parecchie difficoltà nella ricerca di un nuovo club disposto ad assecondare le sue richieste faraoniche per l’ingaggio.

A prescindere da quello che sarà il futuro dell’ex Juventus, il Manchester United – oltre al nuovo centrocampista – sta ricercando sul mercato un nuovo centravanti. Edinson Cavani ha infatti salutato a fine stagione per la scadenza del contratto, mentre Martial – attualmente alle prese con un infortunio – non convince del tutto l’ex allenatore dell’Ajax dopo un prestito poco esaltante nella seconda parte della scorsa stagione al Siviglia.

Calciomercato Juventus e Manchester, salta Arnautovic: idea Morata

Un nome forte che lo United aveva avvicinato nei giorni scorsi è quello di Marko Arnautovic. Ad ostacolare il ritorno in Premier League del centravanti austriaco è stato però il Bologna che – come rivelato da ESPN – avrebbe rifiutato anche l’ultima proposta da 10 milioni di euro più bonus facendo saltare la trattativa. Tornato immediatamente sul mercato, il Manchester avrebbe però già individuato un’alternativa utile per gli schemi di ten Hag.

La stessa informazione riferisce infatti che i ‘Red Devils’ si sarebbero mossi per Alvaro Morata. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid sta vivendo un precampionato da protagonista e spera di potersi rilanciare agli occhi del Cholo Simeone. Obiettivo molto forte anche anche della Juventus di Max Allegri dopo il prestito delle ultime due stagioni, lo spagnolo non è comunque considerato incedibile dai ‘colchoneros’ e potrebbe partire per un’offerta da 30-35 milioni di euro.

Tra United e Atletico non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali, ma presto i due club potrebbero relmente discutere il futuro dell’ex bianconero e valutare l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo.