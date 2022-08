L’Inter lo riporta in Serie A: ecco l’erede di Dumfries

L’Inter ha già sondato il possibile sostituto sul mercato di Denzel Dumfries, qualora l’esterno olandese dovesse andar via entro la fine di agosto

Saranno settimane turbolente per i tifosi dell’Inter da qui alla fine del calciomercato. L’esigenza di dover incassare i famosi 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno 2023 obbligano in un certo senso il club nerazzurro a valutare tutte le offerte che arriveranno da qui a fine agosto per i propri big.

Su tutti, i nomi più caldi restano ovviamente quelli di Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Il centrale slovacco potrebbe ricevere da qui a pochi giorni un maxi rilancio da oltre 60 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain, che non si è mai arreso all’idea di ingaggiare l’ex Sampdoria nonostante i primi tentativi andati a vuoto.

Per quanto riguarda l’esterno olandese, invece, spaventa soprattutto il pressing del Chelsea. In Inghilterra anche il Manchester United in realtà si è detto interessato al ragazzo su richiesta del connazionale Erik ten Hag, ma senza la cessione di Wan-Bissaka difficilmente partirà un assalto superiore ai 40 milioni di euro chiesti dall’Inter per la sua partenza.

Calciomercato Inter, pista calda per Odriozola se parte Dumfries

Nel frattempo in Spagna è uscita fuori una notizia che getta ulteriori ombre su quello che sarà il futuro di Denzel Dumfries. Come riferito infatti dal diario ‘Marca’, l’Inter non avrebbe mollato il nome di Alvaro Odriozola. Il club nerazzurro ha seguito in passato le tracce del terzino spagnolo di proprietà del Real Madrid che nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato di Serie A nel prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Stando alle ultime novità di mercato, la posizione dei nerazzurri sarebbe ancora piuttosto forte sul laterale destro. L’interesse rinnovato per Odriozola può infatti essere ricollegato al timore nerazzurro per la partenza di Dumfries dinnanzi alle numerose e spaventose serene inglesi. Oltre all’Inter, sul terzino che non rientra nei piani futuri di Carlo Ancelotti, va segnalata anche la concorrenza dell’ex Fiorentina e dell’Athletic Bilbao. In ogni caso il futuro del ragazzo verrà risolto solamente nelle battute finali dell’attuale mercato.