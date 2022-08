Incontro Inzaghi-Zhang: la richiesta che stravolge l’Inter

Nella visita di Zhang alla Pinetina Simone Inzaghi ha fatto una richiesta specifica al presidente: come può cambiare l’Inter

Siamo entrati nella settimana che sancirà il ritorno della Serie A e i nerazzurri si presentano ai blocchi di partenza con qualche incertezza di troppo: Simone Inzaghi prova a sgombrare il campo dai dubbi e dalle paure con una richiesta diretta al presidente Zhang.

Sono giornate decisive quelle che attendono l’Inter e le altre pretendenti al titolo, che dovranno completare le proprie rose prima di una stagione atipica e incalzante. Nella giornata di ieri Steven Zhang è andato in visita alla Pinetina, dove ha incontrato la squadra e l’allenatore romagnolo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Simone Inzaghi avrebbe chiesto uno sforzo alla proprietà per posticipare le cessioni al termine della stagione e trattenere così sia Milan Skriniar che Denzel Dumfries. Una richiesta importante, a cui va a sommarsi anche la volontà di raggiungere un nuovo innesto.

Calciomercato Inter, Inzaghi chiede uno sforzo a Zhang | Skriniar, Dumfries e… Akanji

La richiesta di Simone Inzaghi al presidente dell’Inter, come detto, è importante: trattenere sia Milan Skriniar che Denzel Dumfries. Nei giorni scorsi, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato dello stallo col PSG sul difensore slovacco e sul fatto che non siano stati fatti più passi avanti nell’ultimo mese. Il tecnico romagnolo, però, non si sarebbe limitato a chiedere di trattenere i due nerazzurri, ma a Steven Zhang avrebbe chiesto anche un innesto in difesa.

Il profilo di Manuel Akanji, messo fuori rosa dal Borussia Dortmund e con il contratto in scadenza tra un anno, è passato dall’essere una possibile occasione all’essere un vero e proprio obiettivo. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri potrebbero andare sul centrale svizzero indipendentemente da quanto succederà con Skriniar. I tanti gol subiti dall’Inter nel pre-campionato avrebbero preoccupato Inzaghi e la dirigenza, che così potrebbe richiedere uno sforzo alla proprietà per rinforzare ulteriormente la squadra. Il derby per la seconda stella con il Milan sarà serrato ed i nerazzurri vogliono riuscire ad avere la meglio, così anche sul mercato potrebbe essere necessario uno sforzo.