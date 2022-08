Futuro in bilico per Skriniar: c’è l’occasione in extremis

Il futuro di Skriniar resta ancora in bilico, con il PSG pronto a tornare alla carica: l’Inter in difesa può cogliere un’occasione

Inizia a filtrare una certa preoccupazione per la difesa nerazzurra, apparsa ancora molto instabile e troppo vulnerabile: inoltre, il futuro di Milan Skriniar torna ad essere al centro delle cronache di mercato. Il PSG potrebbe tornare alla carica per il centrale sloveno, con Simone Inzaghi che però vorrebbe più certezze per la retroguardia.

Nelle amichevoli estive quello della difesa è stato un tema: la solidità degli anni passati sembra essere stata smarrita, ma le dinamiche del mercato in queste ultime settimane potrebbe stravolgere il volto della retroguardia nerazzurra. Il possibile nuovo assalto del PSG per Skriniar potrebbe essere troppo forte da rifiutare, ma non è da escludere che invece si opti per la permenenza dello sloveno. Simone Inzaghi vuole anche un rinforzo dietro e l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, occasione Akanji | Il Dortmund lo mette fuori rosa

Attenzione a quanto sta succedendo in casa del Borussia Dortmund: in questi ultimi giorni Manuel Akanji è stato messo fuori rosa dai tedeschi e, con un contratto in scadenza tra un solo anno, potrebbe diventare una delle più ghiotte occasioni sul mercato. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, per il centrale svizzero il Dortmund vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma negli ultimi giorni di mercato tutto potrebbe cambiare.

Sempre secondo la rosea, infatti, nelle ultime giornate di calciomercato le pretese dei tedeschi potrebbero abbassarsi perfino della metà. E a 10 milioni di euro, arrivare ad un centrale come Manuel Akanji sarebbe una grandissima occasione per l’Inter. Lo sa bene Giuseppe Marotta, maestro in questo tipo di colpi e sempre molto attento alle occasioni che si aprono sul fotofinish delle finestre di mercato. In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Skriniar, quindi, l’Inter guarda ad Akanji con occhio interessato.