Pagelle e Tabellino Roma-Shakhtar Donetsk 5-0: Zaniolo devastante, Bondar sovrastato

Presentazione della nuova rosa e amichevole contro lo Shakhtar Donetsk per la Roma che termina 4-0 per i giallorossi

Davanti a uno Stadio Olimpico con oltre 60 mila tifosi, la Roma presenta la nuova rosa per la prossima stagione nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo una presentazione spettacolare arriva il momento di scendere in campo e José Mourinho sceglie l’attacco titolare con i quattro assi: Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham. Mentre in difesa è una Roma inedita con Vina a fare il centrale insieme a Kumbulla e Mancini.

Parte subito forte la Roma, con Dybala e Zaniolo a dare spettacolo con i loro colpi di classe oltre alla grande intesa con Pellegrini. Al minuto 19 i giallorossi trovano il gol del vantaggio con l’intesa tra Dybala e Pellegrini che porta il capitano a segnare. A cinque minuti dal termine della prima frazione è Gianluca Mancini a regalare il raddoppio alla Roma. Il difensore rimasto in area dopo un corner si ritrova il pallone tra i piedi e fa 2-0. Terzo gol che arriva allo scadere del primo tempo con il tiro di Spinazzola deviato in rete da Konoplya. Nella ripresa c’è gioia anche per Nicolò Zaniolo che firma il 4-0 su assist di El Shaarawy. A chiudere la partita arriva il 5-0 di Bove sempre su assist di El Shaarawy. Queste le pagelle del match:

ROMA

Rui Patricio S.V – Mai chiamato in causa (46′ Svilar S.V. non fa parare ed esce dopo venti minuti per Boer)

Mancini 7 – In difesa ha poco lavoro da fare, così si dedica anche alla fase offensiva trovando un gol da rapace d’area. (61′ Bove 7 – Ruolo inedito per lui, Mourinho lo mette centrale difensivo e fa molto bene sotto la guida esperta di Smalling. Nei minuti finali arriva anche la gioia del gol).

Kumbulla 6 – Pochi pericoli corsi dalla Roma in difesa e il centrale albanese deve solo gestire qualche pallone. (46′ Ibanez 6- Entra bene in campo, ma c’è poco lavoro da fare)

Vina 6 – Adattato come centrale di difesa gioca bene anche grazie alla poca pericolosità dello Shakhtar. ( 46′ Smalling 6- Solito padrone della difesa che non deve faticare molto per tenere la porta lontana da pericoli)

Celik 6 – Poco lavoro sulla fascia destra perché nel primo tempo la Roma gioca molto più sul lato sinistro, comunque una partita convincente. (46′ Karsdorp 6 – Qualche buona accelerazione sulla fascia destra nel tentativo di servire un assist agli attaccanti, ma senza successo)

Pellegrini 8 – Il pallone passa sempre dai sui piedi, solita tecnica e precisione. L’intesa con Dybala sembra essere già ai massimi livelli, testimone il gol dell’1-0. (80′ Tripi S.V.)

Matic 6.5 – Sontuoso a centrocampo, fa valere la sua presenza fisica e recupera un numero inestimabile di palloni. (46′ Cristante 6- Solita determinazione )

Spinazzola 6.5 – Ancora non è il solito Spinazzola, mancano le grandi cavalcate sulla fascia sinistra. Ha il merito di procurare l’autogol di (58′ El Shaarawy 7 – Entra e subito mette a segno l’assist per il gol di Zaniolo e per quello di Bove. Può essere un’arma importante per Mourinho)

Dybala 8 – Pura classe messa in campo dal fantasista argentino che coi sui colpi fa impazzire la difesa avversaria e manda in gol Pellegrini. Questo è il giocatore che fa sognare i giallorossi. (80′ Felix S.V.)

Zaniolo 8.5 – La voglia e la carica di fare bene non gli mancano sicuramente. Strappi e giocate da fuoriclasse che lo portano vicino al gol colpendo un palo. Il pubblico a ogni sua giocata impazzisce. (64′ Wijnaldum 6 – Non è ancora al massimo della condizione fisica e si limita a qualche appoggio per i compagni

Abraham 6 – Ancora un po’ imballato ma qualche lampo del giocatore devastante della scorsa stagione si vede. (80′ Shomurodov S.V.)

All. Mourinho 7- Una Roma che vince e convince, diverte i tifosi e strapazza uno Shakhtar che può fare poco. Con qualche innesto in più questa squadra può essere molto pericolosa.

SHAKHTAR DONETSK

Trubin 5.5 – Qualche buona parata, non può nulla sui gol subiti

Matviyenko 5.5- Prova a dare la scossa ai compagni anche con qualche cavalcata in avanti, ma in difesa non regge lo scontro con l’attacco giallorosso.

Bondar 4 – Forse il peggiore della squadra ucraina, tra Dybala e Zaniolo lo fanno impazzire palla al piede. Difficile contenerli.

Durasek 5 – Prova a impostare il gioco facendo girare la palla, ma trovare spazi è difficile

Konoplya 4.5 – Sforunato l’autogol sul tiro di Spinazzola, ma comunque durante la partita non riesce a stare dietro al’attacco giallorosso. (76′ Faryna S.V)

Kryvtsov 5 – Si vede poco, non riesce a chiudere bene gli spazi e spesso si fa saltare. (Kozik 6- Entra nella ripresa senza però mettersi in luce).

Vakula 5- Prova qualche strappo ma viene sempre chiuso, questa sera rendersi pericolosi è difficile.

Sudakov 6 – Fa da collante tra attacco e centrocampo, gioca qualche buon pallone senza però riuscire a impensierire la retroguardia giallorossa.

Kulakov 5 – Non riesce a giocare molti palloni con la difesa della Roma che lo ferma sempre sul nascere.

Mudriyk 6 – Forse il migliore dei suoi, il numero 10 prova in tutti i modi a rendersi pericoloso, ma ha poco supporto. (61′ Topalov 6 – Entra nella ripresa e prova ad alzare un po’ la squadra, ma arrivare in porta non è facile)

Mykhaylichenko 5 – Pochi palloni a disposizione, si innervosisce e prende l’unico cartellino giallo del match. (76′ Kiryukhantsev S.V)

All. Jovicevic 6- La differenza tra le due squadre al momento è troppo ampia e le tante perdite durante il calciomercato estivo sicuramente pesano.

Tabellino Roma-Shakthar Donetsk

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio (46′ Svilar, 75′ Boer); Mancini (61′ Bove), Kumbulla (46′ Ibanez), Vina (46′ Smalling); Celik (46′ Karsdorp), Pellegrini (80′ Tripi), Matic (46′ Cristante), Spinazzola (58′ El Shaarawy); Dybala (80′ Felic), Zaniolo (64′ Wijnaldum); Abraham (80′ Shomurodov). All: Mourinho

Shakhtar: (4-2-3-1): Trubin; Matviienko, Konoplya (76′ Faryna), Kryvtsov, Bondar, Djurasek, Kulakov; Sudakov, Mykhaylichenko (76′ Kiryukhantsev), Mudryk (61′ Topalov); Vakula. All: Jovicevic

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. Roma 1)

Tabellino: 19′ Pellegrini, 40′ Mancini, 45′ Konoplya (ag), 59′ Zaniolo, 88′ Bove

Ammoniti: 41′ Mykhaylichenko