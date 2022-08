Sono ben 13 i tesserati positivi al Covid-19: torna l’incubo coronavirus nel calcio italiano. Inizio di stagione per il club, impegnato domani in Coppa Italia

Torna l’incubo Covid nel calcio italiano. Il prossimo weekend il calcio italiano tornerà in campo con i propri campionati: inizieranno, infatti, sia la Serie A che la Serie B.

In questi giorni, nel frattempo si sta giocando la Coppa Italia, con i 32esimi di finale. Tante le squadre del massimo campionato ma le protagoniste principali sono quelle della cadetteria.

Domani, tra i tanti match, si dovrebbe giocare anche Venezia-Ascoli. Il condizionale è, però, d’obbligo visto che i lagunari hanno comunicato ben 13 positivi al Coronavirus:

“In data odierna – si legge sul sito ufficiale del club di Serie B – il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario“. Non proprio un buon modo per iniziare la stagione