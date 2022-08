Si sono disputati questa sera gli anticipi della prima giornata di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga: risultati e marcatori

Se per la Serie A bisognerà attendere ancora una settimana, all’estero i campionati hanno già riacceso i motori.

Si sono disputate quest’oggi le prime partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. L’anticipo del venerdì in Inghilterra ha visto protagonista l’Arsenal di Arteta che si è imposto sul campo del Crystal Palace con le reti (una per tempo) di Martinelli e Guehi (autogol).

Successo ben più rotondo quello del Bayern Monaco in casa dell’Eintracht Francoforte: 6-1 il punteggio finale in una gara mai stata realmente in discussione. Vittoria del Lione contro l’Ajaccio nella gara d’esordio della Ligue 1: una partita caratterizzata anche da una doppia espulsione e decisa dalle reti di Tete e Lacazette.

Bundesliga

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 1-6: 5′ Kimmich (B), 10′ Pavard (B), 29′ Mané (B), 35′ Musiala (B), 43′ Gnabry (B), 64′ Kolo Muani (E), 83′ Musiala (B)

Premier League

Crystal Palace-Arsenal 0-2: 20′ Martinelli (A), 85′ Guehi aut. (A)

Ligue 1

Lione-Ajaccio 2-1: 12′ Tete (L), 21′ Lacazette (L), 31′ Mangani (A)