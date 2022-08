Tegola Milan, Giroud ko: salta l’amichevole col Vicenza

Brutto stop in casa Milan ad una settimana dal debutto ufficiale nel nuovo campionato di Serie A contro l’Udinese

Non giungono buone notizie per i tifosi del Milan in vista dell’amichevole di questo pomeriggio, in programma dalle 19.00 contro il Vicenza. La formazione di Stefano Pioli, infatti, dovrà fare a meno di Olivier Giroud tra i calciatori a disposizione dell’incontro.

Nulla di particolarmente grave per il centravanti francese che è stato costretto a fermarsi da un affaticamento muscolare dopo gli ultimi test. Giroud, come anticipato nel pomeriggio da Calciomercato.it, non andrà quindi nemmeno in panchina nell’ultima amichevole di questo pomeriggio, prima dell’esordio in campionato di settimana prossima contro l’Udinese.

Non ha alcuna intenzione di correre rischi Stefano Pioli, che contro il Vicenza ha scelto Ante Rebic dal primo minuto come centravanti del Milan. In un precampionato nel quale anche il nuovo acquisto Origi ha dovuto lottare con un problema al retto femorale, avere Giroud al meglio della condizione sarà fondamentale per i primi impegni ufficiali della stagione.