Inter-Villareal 2-4, doppietta di Pedraza e nerazzurri al tappeto

Esce sconfitta dall’ultima amichevole precampionato contro il Villareal l’Inter: il match termina 2-4 con la doppietta di Pedraza

Una brutta sconfitta per l’Inter contro il Villareal a una settimana dall’inizio della stagione. I nerazzurri scendono in campo con gran parte dei migliori undici a disposizione di Inzaghi e stessa cosa fa la squadra spagnola. Un test dal quale sicuramente Inzaghi avrà avuto indicazioni importanti ma che in parte potrebbe anche preoccupare.

La partita si mette subito in salita per i nerazzurri, con Alfonso Pedraza che alla mezz’ora del primo tempo mette a segno il gol del vantaggio del ‘sottomarino giallo’. A pareggiare i conti dopo soli sette minuti è il solito Romelu Lukaku, che rimette in corsa l’Inter. A due minuti dal termine della prima frazione di gioco è poi Coquelin a riportare avanti gli spagnoli. Dopo soli tre minuti dall’inizio della ripresa il Villareal inizia a prendere il largo segnando il gol dell’1-3 grazie alla doppietta di Pedraza. Al minuto 66′ è D’Ambrosio ad accorciare le distanze per la squadra di Inzaghi, ma a dieci minuti dalla fine Jackson chiude i conti con il gol del definitivo 2-4. Qualche campanello d’allarme per Inzaghi soprattutto in difesa a pochi giorni dall’inizio del campionato contro il Lecce.

Inter-Villareal, il tabellino del match

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (54′ Bastoni); Dumfries (63′ Bellanova), Barella (69′ Gagliardini), Asllani, Calhanoglu (54′ Mkhitaryan), Gosens (54′ Dimarco); Lukaku(69′ Dzeko), Lautaro (68′ Correa). All.: Simone Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol (71′ Mandi), Pau Torres (71′ Cuenca), A. Pedraza (61′ Chukwueze); Coquelin (63′ Morales), Capoue, Dani Parejo; Yeremy, Álex Baena (79′ Morlanes), N. Jackson. All. Unai Emery

Marcatori: 29′ Pedraza, 36′ Lukaku, 43′ Coquelin, 48′ Pedraza, 66′ D’Ambrosio, 81′ Jackson.

Ammoniti: 22′ Calhanoglu, 39′ Baena, 78′ D’Ambrosio