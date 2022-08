“Impresentabile”: big nel mirino, Inter-Villarreal aumenta i dubbi

Ultima amichevole precampionato per l’Inter che affronta il Villareal e si ritrova sotto nel punteggio. Big nel mirino dei tifosi: “Impresentabile”

Manca una settimana all’esordio in campionato dell‘Inter, che sabato prossimo affronterà il Lecce. Questa sera la squadra di Inzaghi affronta l’ultima amichevole precampionato e lo fa contro il Villareal. Inzaghi sceglie i migliori undici per scendere in campo, ma si ritrova sotto nel punteggio subendo ben tre gol dal ‘sottomarino giallo’.

Una partita di certo non ottima a livello di prestazione per i nerazzurri e sui social i tifosi si iniziano a scatenare. Nel mirino c’è un big che per molti non sarebbe più all’altezza. Crescono i dubbi anche per Simone Inzaghi.

Inter-Villareal, Handanovic finisce nel mirino dei tifosi: “Non si può giocare senza portiere”

Amichevole deludente fino ad ora per l’Inter, che ha subito tre gol per ora dal Villareal. Ovviamente i tifosi non possono essere soddisfatti del risultato che sta maturando e della prestazione dei giocatori nerazzurri, nonostante sia solo un’amichevole. Sui social infatti i nerazzurri si scatenano e al centro delle critiche ci finisce il capitano interista, Samir Handanovic.

E solo un amichevole, il risultato non conta, serve per arrivare pronti alla prima di campionato bla bla bla … una cosa è certa #Handanovic impresentabile !!!!!!#InterVillarreal — Claudio Valeri (@tuter71) August 6, 2022

In molti infatti criticano la prestazione del portiere nerazzurro, che sui gol non è proprio senza colpa. Un tifoso scrive “impresentabile” per descrivere la prestazione dell’estremo difensore, mentre un altro afferma: “Non si può giocare senza portiere”. Dure critiche che potrebbero insinuare un dubbio anche in Simone Inzaghi e fargli rivalutare le gerarchie tra Handanovic ed Onana.