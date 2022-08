Scatta l’allarme per Inzaghi: un senatore non parte con la squadra

Simone Inzaghi alle prese con una grana per l’ultima amichevole pre-stagionale dell’Inter contro il Villarreal. Un big resta ai box per infortunio

Simone Inzaghi non rischia e lascia a casa un big in vista dell’amichevole di questa sera a Pescara contro il Villarreal.

Insieme al resto della squadra non è partito con il volo privato da Malpensa Marcelo Brozovic, alle prese con un problema al polpaccio. Il centrocampista croato ha rimediato un colpo nell’ultimo allenamento di ieri e a livello precauzionale è rimasto ad Appiano Gentile per curarsi.

Inzaghi e lo staff medico nerazzurro non vogliono assolutamente rischiare e hanno preferito non convocarlo per l’ultimo test amichevole contro il Villarreal, con l’obiettivo di averlo al massimo sabato sera a Lecce nell’esordio di campionato. Al suo posto spazio e occasione dal primo minuto per Asllani, che ha ben impressionato in questa preseason.

Inter, infortunio Brozovic: Inzaghi non lo rischia

Al fianco del baby ex Empoli Calhanoglu e Barella, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Spazio nella ripresa a sinistra per Gosens, alla ricerca della condizione migliore. In difesa spazio ai senatori: Handanovic torna tra i pali con Skriniar (per lo slovacco prima da titolare della nuova stagione), de Vrij e Bastoni davanti al capitano. In attacco conferma per la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Lukaku.