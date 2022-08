Ora non è da Milan: ‘bocciata’ la scelta di Maldini

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e tra i profili passati al vaglio c’è anche un giovane del Midtjylland che risponderebbe all’identikit cercato dai rossoneri

Il Milan si avvicina all’inizio del campionato, col chiaro compito di dover provare a difendere lo scudetto vinto una manciata di mesi fa, ma con ancora qualche punto interrogativo proveniente dalla sessione estiva di calciomercato. I rossoneri hanno ancora qualche tassello da mettere a posto soprattutto tra difesa e centrocampo. Dopo il pesante acquisto di De Ketelaere per la trequarti resta ormai un numero di risorse economiche limitato per il club meneghino atto a completare l’organico.

Per rinforzare sia centrocampo che difesa restano quindi sui 15 milioni di euro, una quota che potrebbe essere investita prevalentemente sulla mediana se per la retroguardia si optasse per un prestito. In mezzo al campo dopo l’addio di Kessie e il trasferimento di Renato Sanches al PSG manca ancora una risorsa e secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ all’identikit potrebbe corrispondere il giovane Raphael Onyedika.

Calciomercato Milan, missione centrocampo: in corsa anche Onana del Bordeaux

Esplosività ed intelligenza sono le prerogative che cerca Pioli per il centrocampo, e il 21enne Onyedika sembra rispondere alle caratteristiche considerando anche un prezzo ancora relativamente basso in quanto può partire per meno di dieci milioni di euro. Nigeriano del Midtjylland, ha appena iniziato la nuova stagione e col club di appartenenza ha messo a referto 53 presenze con 4 reti e la vittoria della coppa di Danimarca.

Un’idea che come evidenziato dalla rosea va ad aggiungersi ad altri calciatori come il giovane Pape Sarr oltre che il classe 2000 Jean Onana del Bordeaux che, però, chi lo conosce bene adesso non lo ritiene per nulla da Milan. Al club meneghino è stato inoltre proposto anche Frattesi, stimato oltre 20 milioni, mentre è stato rinnovato il contratto di Pobega.