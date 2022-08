TV PLAY | “Incontro con l’Arsenal”: il Milan cede e ne prende due

Il mercato del Milan potrebbe riservare una sorpresa: Enrico Camelio parla di incontro con l’Arsenal per una possibile cessione

Mercato in fermento per il Milan che ha ufficializzato oggi il rinnovo di Pobega. Dopo aver perso Renato Sanches, approdato al Paris Saint-Germain, i rossoneri sono ancora alla ricerca di un centrocampista che possa andare a rinforzare un reparto che ha visto la partenza a zero) di Kessie.

Maldini e Massara stanno battendo diverse piste, consapevoli di dover anche piazzare un difensore, ma intanto c’è anche da registrare l’interesse dell’Arsenal per uno dei big di Pioli. Arteta, infatti, è alla ricerca di un centrocampista ed avrebbe messo gli occhi su un rossonero: si tratta di Sandro Tonali, uno dei protagonisti della cavalcata scudetto dello scorso anno.

A parlare della voglia dei Gunners di portare in Premier League l’ex centrocampista del Brescia è Enrico Camelio, intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay.

Calciomercato Milan, incontro con l’Arsenal per Tonali

“Milan e Arsenal si sono incontrati e hanno parlato di Tonali” ha affermato Camelio, entrando poi nei dettagli della possibile trattativa. “I rossoneri hanno dichiarato che il centrocampista è incedibile, ma se arrivasse una proposta da 55 milioni, il Milan potrebbe cederlo e fare due acquisti”.

Queste le indiscrezioni lanciate sul Milan che, ad ogni modo, vede in Tonali uno dei perni della formazione di Pioli. Soltanto una proposta davvero importante potrà spingere i rossoneri a riflettere sul futuro del centrocampista.