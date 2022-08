Roma, altro colpaccio per Mourinho: comunicato UFFICIALE

Continua incessante la campagna di rafforzamento della Roma stagione 2022/2023, la seconda targata José Mourinho

Partita un po’ in sordina, la campagna acquisti della Roma si è, successivamente, sviluppata attraverso colpi di grandissima levatura internazionale. In primis, è arrivato Nemanja Matic, poi l’esterno Celik.

Ma è stato l’ingaggio di Paulo Dybala, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ad infiammare la piazza giallorossa. Grande merito di questa operazione è da attribuire all’allenatore José Mourinho che, svolgendo il ruolo del manager all’inglese, si è mosso in prima persona per convincere l’argentino a firmare per la Roma, pronto ad infiammare l’Olimpico con il suo sinistro vellutato. Adesso, però, è arrivato il turno di un altro grandissimo colpo. È, infatti, ufficiale l’ingaggio di Georginio Wijnaldum: il 31enne centrocampista, fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Galtier, approdo nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco le sue prime parola al portale della squadra della famiglia Friedkin: “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”. Indosserà la maglia numero 25.