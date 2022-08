CM.IT | Roma, Carles Perez a un passo dal Celta: si lavora per chiudere sabato

La Roma si prepara a salutare Carles Perez, pronto per una nuova avventura al Celta Vigo: sabato la possibile chiusura

Carles Perez sta per cominciare una nuova, fondamentale avventura per la sua carriera. Roma e Celta hanno infatti raggiunto l’accordo per il suo trasferimento in Galizia, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto i cui dettagli si definiranno nelle prossime ore. L’attaccante attende solo la definitiva fumata bianca, che dovrebbe aver luogo sabato.

Nelle prime fasi di questo mercato la sua permanenza in giallorosso sembrava possibile grazie alla grande stima che Mourinho nutre nei suoi confronti. Il tecnico gli ha trasmesso fiducia all’inizio del ritiro precampionato anche in virtù del suo ottimo finale di stagione. Sarebbe stato difficile, però, garantirgli uno spazio maggiore rispetto a quello del 2021/21, nel quale ha solo sfiorato i 1000 minuti, mentre il Celta gli ha messo sul piatto un ruolo da assoluto protagonista.

La Roma saluta Carles Perez: il Celta Vigo punta su di lui

Il tecnico Coudet e Luis Campos puntano forte su Carles Perez, che ha scelto dunque di proseguire la sua carriera in Galizia in cerca del salto definitivo. La crescita nel lavoro senza palla grazie all’esperienza con Mourinho, unita al suo dna Barça, lo rendono il colpo perfetto per il calcio che vuole sviluppare l’ex allenatore dell’Internacional. Presto, lo avrà a disposizione.