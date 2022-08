Milan, arriva la firma: è ufficiale il rinnovo fino al 2027

In attesa di novità in entrata dal mercato, il Milan ha annunciato una novità importante per quanto riguarda il discorso rinnovi. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la firma di Tommaso Pobega, che ha prolungato il proprio contratto con il Milan sino al 2027. Calciomercato.it aveva sottolineato come la firma fosse ormai imminente, con il club desideroso di legarsi a lungo al giocatore cresciuto nel proprio vivaio.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società meneghina:

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027.

Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan”.