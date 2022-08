CM.IT | Calciomercato Milan, firma sul contratto per il centrocampista

Il Milan dopo Charles De Keteleare arriva all’accordo con un altro centrocampista: firma sul contratto imminente

Il calciomercato del Milan non si fermerà a Charles De Ketelaere. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di almeno due rinforzi, per completare il pacchetto di difesa e centrocampo. Stefano Pioli, come ammesso stamani, si aspetta ancora due colpi, che possano sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

In Casa Milan si lavora dunque ai nuovi acquisti ma anche ai rinnovi. Quelli più spinosi sono rappresentati da Rafael Leao e Ismael Bennacer. Con entrambi c’è la volontà di trovare una soluzione ma serve un po’ di tempo.

Chi ha trovato l’accordo per il prolungamento, come appreso da Calciomercato.it, è invece Tommaso Pobega. Fiducia massima al centrocampista italiano, che il Torino avrebbe voluto tenere. Stefano Pioli, finalmente, ha voglia di puntarci e il rinnovo fino al 30 giugno 2027 ne è una dimostrazione. Poi toccherà anche a Rade Krunic, Sandro Tonali e Fikayo Tomori. Per loro la firma non è così lontana.