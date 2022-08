Spesa Juventus in casa Milan: Pioli rischia di perdere un titolare

Il Milan lavora alle entrate soprattutto tra centrocampo e difesa. In mediana dopo aver ‘perso’ la chance Renato Sanches, le cose potrebbero cambiare ancora. Attenzione alta anche su un titolare di Pioli

Col campionato alle porte il Milan lavora sul prossimo futuro della squadra di Stefano Pioli, ancora da completare attraverso questa seconda fase di calciomercato estivo. I rossoneri hanno da puntellare ancora difesa e centrocampo, reparto quest’ultimo dove manca ancora un erede di Kessie al netto del rientro di Pobega a roster. I movimenti non mancheranno e c’è persino il rischio che un titolare di Pioli possa finire sul mercato.

Ismael Bennacer è stato uno dei giocatori più importanti del Milan la scorsa stagione, ed ha avuto un ruolo fondamentale nell’aiutare la squadra verso la vittoria dello scudetto. Un paio di gol pesanti e tantissima qualità e costanza di rendimento in cabina di regia, dove si è integrato perfettamente al fianco di Sandro Tonali. Dalla Spagna però insinuano il dubbio sulla sua permanenza a San Siro.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Bennacer da chiave a cedibile | Occhio alla Juve

La permanenza di Tonali e il possibile innesto di un altro centrocampista di alto profilo, dopo aver visto sfumare Renato Sanches finito al PSG, potrebbero anche portare ad un altro cambiamento radicale della mediana. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ crescono le voci in merito ad un eventuale addio dello stesso Bennacer, che ha peraltro il contratto in scadenza nel giugno 2024 con un rinnovo che non arriva.

Al momento ad ogni modo il suo futuro non sembra particolarmente in pericolo, ma stando alla testata iberica, se le cose dovessero proseguire così dal punto di vista contrattuale, prenderebbero piede le voci sulla sua possibile partenza da San Siro, con diverse squadre come la Juventus o l’Atletico Madrid tra le più interessate. Anche i bianconeri quindi potrebbero osservare la situazione relativa a a Bennacer, diviso tra permanenza, rinnovo e un addio a sorpresa.