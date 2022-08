Calciomercato Milan, il nuovo innesto può arrivare gratis: ecco la situazione

Sfumato ufficialmente Renato Sanches, che ha firmato un contratto fino al 2027 con il Paris Saint-Germain, il Milan è ora a caccia di un rinforzo a centrocampo. Diversi sono i profili accostati in queste ore al club rossonero, che deve anche fare i conti con un discorso liste. Al momento, se si includono Ibrahimovic (inforunato) e Bakayoko (che non sembra rientrare nei piani di Pioli), il Milan ha occupati tutti i 17 slot di giocatori over 22 non formati in Italia.

Ecco perché, considerando che a Pioli mancano un difensore e un centrocampista, prima dovrà partire qualcuno oppure almeno uno di questi due innesti dovrà essere un giocatore nato dopo il 1 gennaio 2000. Diversi, come detto, sono i profili accostati ai rossoneri, che dovranno però ragionare in questo senso. Da qui il fatto come uno dei giocatori maggiormente accostati al club meneghino sia Sarr del Tottenham.

Milan, piano Grillitsch a zero per la mediana

Tra i nomi però seguiti con maggior attenzione, anche per una questione di costi, dalla Francia sottolineano come sia monitorato l’austriaco Florian Grillitsch. Il centrocampista è svincolato dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Hoffenheim e ancora non è riuscito a trovare una nuova squadra.

‘Footmercato’ sottolinea come Grillitsch sia osservato davvero con grande attenzione dalla dirigenza milanista. L’emittente transalpina riferisce, però, come prima sia necessaria l’uscita di un giocatore, con Bakayoko indiziato numero uno a lasciare i rossoneri.