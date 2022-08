Klopp fa spesa al Milan, 50 milioni di euro subito

Il Milan deve ancora regalare due rinforzi a Pioli ma intanto fa i conti con l’interesse del Liverpool per un rossonero

Un difensore ed un centrocampista. Sono queste le priorità del mercato del Milan che ha visto sfumare Renato Sanches, ormai nuovo calciatore del Paris Saint-Germain.

I rossoneri ad ormai meno di due settimane dall’inizio del campionato sono ancora alla ricerca di rinforzi e devono fare i conti anche con l’interesse del Liverpool verso un calciatore di Stefano Pioli. Tra i rossoneri, infatti, Jurgen Klopp ha individuato un possibile rinforzo per i suoi ‘Reds’. A parlarne è ‘sportmediaset.it’, che scrive come il tecnico tedesco abbia inserito Bennacer tra i possibili obiettivi. L’algerino piace al Liverpool ma riuscire a portarlo via ai rossoneri sarà cosa complicata.

Calciomercato Milan, Liverpool su Bennacer: via solo a una condizione

Jurgen Klopp ha messo gli occhi su Bennacer, centrocampista algerino del Milan. La società rossonera lo considera però incedibile anche perché proprio sulla mediana Pioli attende ancora un ulteriore rinforzo. Affare complicato per il Milan anche se nel contratto dell’ex Empoli è presente una clausola da 50 milioni di euro.

Al momento appare complicato che Maldini possa dare il via libera ad una cessione in un reparto che in quest’estate ha già perso un elemento centrale come Kessie.