La Juventus incontrerà domani l’entourage del calciatore: la trattativa entra nel vivo. Allegri è pronto ad accogliere un nuovo acquisto

Il calciomercato della Juventus non si fermerà certo agli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer. Massimiliano Allegri ha bisogno di altri rinforzi e la dirigenza bianconera è pronta ad accontentarlo: servono volti nuovi soprattutto in avanti. Sugli esterni la Vecchia Signora ha gli uomini contati.

Federico Chiesa avrà bisogno del tempo per recuperare la forma migliore. Va aspettato ma la Juventus ha bisogno di giocatori pronti fin da subito. Come raccontato nelle scorse ore, si è riaperta la pista Filip Kostic. Il trasferimento al West Ham è al momento saltato e i bianconeri di fatto hanno adesso la strada spianata.

Calciomercato Juventus, colpo Kostic: novità in arrivo

La voglia di cambiare aria dell’esterno serbo è davvero tanta. Il contratto con l’Eintracht Francoforte è in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. L’addio al club tedesco appare davvero scritto e domani sarà una giornata importante per il futuro di Kostic. Se ne saprà di più in merito ad un suo approdo alla Juventus: è in programma, infatti, un incontro tra i bianconeri e l’entourage del calciatore per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. La trattativa dunque è pronta ad entrare nel vivo.