Trenta milioni per Calhanoglu: ‘incrocio’ tra Inter e Napoli

Calhanoglu è arrivato all’Inter a costo zero dopo la fine del contratto con il Milan. Ottima la sua prima stagione in nerazzurro: 8 gol e ben 13 assist

Nonostante gli arrivi di Mkhitaryan e Asllani, specie quello dell’armeno, Hakan Calhanoglu rimane un punto fermo dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo però non significa che il suo futuro sarà sicuramente in nerazzurro, dove è approdato l’estate scorsa a parametro zero una volta terminato il suo contratto col Milan.

Occhio alla Premier per il trequartista turco, nella fattispecie al West Ham. E qui scatta/scatterebbe l’incrocio di calciomercato col Napoli, già perché gli ‘Hammers’ potrebbero fiondarsi sul numero 20 interista in conseguenza del rifiuto di Zielinski a trasferirsi alla corte di Moyes, come raccontatovi nel dettaglio da Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Zielinski ‘spinge’ Calhanoglu al West Ham: 30 milioni di euro

Secondo ‘interlive.it’ il West Ham può davvero gettarsi a capofitto sul turco, autore di 8 gol e ben 13 assist nella sua prima stagione all’Inter. Prima e ultima? Questo è da vedere, certo è che ad Appiano nessuno proprio è incedibile per i problemi che ormai tutti conoscono, ma ovviamente per portarlo via da Milano servirebbe una proposta significativa, forse non inferiore ai 30 milioni di euro. Eventualmente tutti plusvalenza, dato che il classe ’94 è stato preso gratis commissioni escluse.