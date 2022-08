Inter-Villarreal: dove vedere l’amichevole dei nerazzurri

Ultimo impegno per l’Inter di Simone Inzaghi in vista dell’inizio del campionato italiano di Serie A. Sarà sfida contro il Villarreal, semifinalista della scorsa Champions League

L’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando al meglio per l’inizio del nuovo campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, che hanno ritrovato Romelu Lukaku dopo una stagione opaca con la maglia del Chelsea, hanno vissuto un precampionato di alti e bassi che terminerà sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal.

La classica sgambata sull’Adriatico prima di iniziare per la Beneamata che affronterà in questo caso un avversario di livello assoluto, ovvero il Submarino Amarillo. Il club spagnolo nella scorsa edizione di Champions League ha eliminato Juventus e Bayern Monaco per poi fermarsi in semifinale. Insomma un test che può dare molte risposte all’Inter in vista della prossima stagione.

Inter-Villarreal, dove si può vedere

La sfida di Pescara che avrà il calcio di inizio alle ore 20.30 sarà disponibile sui canali ufficiali della squadra nerazzurra. Si potrà infatti seguire il match su Inter TV, app disponibile anche con i servizi DAZN e SKY. La gara sarà disponibile alla visione gratuitamente sia in Italia che all’estero per vedere a che punto è il grado di preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista del campionato, che per i nerazzurri inizierà il 13 agosto in casa del Lecce.