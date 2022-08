Dopo Renato Sanches, Psg ancora sulla strada del Milan: Leao nel mirino per un affare faraonico da duecento milioni di euro

Il Milan si è arreso: il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio nella caccia a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è ormai da considerarsi un nuovo calciatore del club parigino che con lui non chiuderà il mercato estivo.

Campos vuole chiudere in bellezza e sogna il colpo ad effetto nell’ultimo mese di calciomercato. Proprio per questo, la strada dei transalpini potrebbe incrociarsi nuovamente con quella del Milan per un affare faraonico che potrebbe sfondare il muro dei duecento milioni di euro. Cifre decisamente elevate ma che sarebbero necessarie per mandare in porto l’operazione.

Il nome che fa partire l’intreccio è quello di Rafael Leao: l’asso portoghese piace da tempo al Paris Saint-Germain ma i francesi devono superare le resistenze del Milan che considera il 22enne incedibile. Per lasciarlo partire c’è soltanto una possibilità: pagare la clausola da 150 milioni di euro presente nel contratto del calciatore.

Calciomercato Milan, Leao al Psg: 100 milioni per il sostituto

Una cifra elevata ma che non sarebbe certo un problema per il Paris Saint-Germain. Il Milan con questa cifra potrebbe andare a caccia del sostituto con un ostacolo di non poco conto: per strapparlo all’attuale club servirebbe una cifra faraonica, cento milioni di euro.

Questa la clausola presente nel contratto di Fekir con il Betis. La società di Siviglia, come scrive ‘elgoldigital.com’, non ha intenzione di cedere il suo talento se non ad una condizione: il pagamento dei cento milioni previsti dalla clausola. Un intreccio da duecentocinquanta milioni che avrebbe l’effetto di un terremoto sul mercato.