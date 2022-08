La Juventus sta accelerando le operazioni per completare la rosa di Allegri: pronta una cessione pesante, ma ad una sola condizione

I bianconeri sono stati tra i protagonisti principali di questo calciomercato: prima con i ‘tagli’ di giocatori come Dybala e Bernardeschi, poi con gli ingaggi di Di Maria e Pogba, e infine con l’operazione de Ligt–Bremer. Ora l’ultima fase del mercato della ‘Vecchia Signora’ potrebbe accendersi grazie alle cessioni.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di ieri, Daniele Rugani può essere uno dei partenti in casa Juventus, così come Arthur. Sul brasiliano, in particolare, sarebbe il Valencia a spingere e a cercare l’accordo con i bianconeri. Attenzione, però, anche al futuro di Adrien Rabiot: la permanenza del francese al servizio di Massimiliano Allegri, infatti, non è così scontata.

Calciomercato Juventus, Rabiot può partire | Il Monaco aspetta la Champions

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus da qui alla fine del mercato, va sempre menzionato anche Adrien Rabiot. Il francese andrà in scadenza di contratto nel 2023 e la società bianconera non ha intenzione di sedersi al tavolo con Veronique, mamma e agente del calciatore, per ragionare sul rinnovo. La volontà di ‘Madama’, infatti, sarebbe quella di cederlo questa estate in modo da monetizzare dalla sua partenza. Sull’ex PSG resta sempre viva la pista Monaco.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i monegaschi starebbero aspettando i turni preliminari di Champions League: con la certezza degli introiti della massima competizione europea, infatti, avrebbero le risorse per completare l’affare. La Juventus per Rabiot chiede una cifra che si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro e la qualificazione alla prossima Champions del Monaco potrebbe sbloccare l’operazione.