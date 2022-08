Rinforzo a centrocampo per la Juventus: oggi l’incontro col Barcellona

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo di Allegri: oggi andrà in scena un’importante incontro a Barcellona

Saranno settimane infuocate quelle che porteranno prima all’inizio del campionato e poi alla fine del calciomercato il prossimo 31 di agosto: la Juventus si candida ad essere una super protagonista anche in questo rush finale.

L’infortunio al menisco di Paul Pogba e la relativa decisione di procedere con la terapia conservativa, evitando così di intervenire in artroscopia, mettono comunque la società nella condizione di fare delle riflessioni. A centrocampo Massimiliano Allegri necessita almeno di un altro rinforzo, così Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene sono al lavoro per accontentare il proprio allenatore. Oggi a Barcellona, intanto, andrà in scena un importante incontro in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, si decide per De Jong | Oggi l’incontro col Barcellona

Nella giornata di oggi, come riportato da ‘Sport’, andrà in scena l’incontro tra l’entourage di Frenkie De Jong e la dirigenza del Barcellona. La volontà è quella di trovare una soluzione per la cessione, il Manchester United ed il Chelsea restano due delle possibili destinazioni: la richiesta dei catalani, però, è importante e si aggira sugli 80 milioni di euro. La partenza dell’olandese potrebbe avere importanti intrecci anche col mercato della Juventus.

In caso di approdo al Chelsea, infatti, potrebbe dare il via libera alla cessione di Jorginho. Inoltre, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, anche la permanenza di Pjanic a Barcellona potrebbe diventare più concreta. Un possibile arrivo di De Jong a Torino, invece, appare come la più complicata delle opzioni.