Calciomercato Juve, c’è l’ok di Tuchel: sorpasso sui rivali

Possibile effetto domino dalla Premier League che potrebbe favorire la Juventus sul calciomercato

Una delle grandi incognite della Juventus alla vigilia del via ufficiale alla stagione del 13 agosto, riguarda il nodo Pogba. Non è ancora chiaro infatti quanto il centrocampista francese rimarrà fuori per l’infortunio, in attesa di capire se dovrà sottoporsi o meno ad intervento chirurgico.

Con molta probabilità, a prescindere da quale sarà il percorso terapeutico dell’ex Manchester United, la Juventus potrebbe essere costretta a fare a meno di Pogba almeno per i primi due mesi della stagione. Un durissimo colpo per il centrocampo di Massimiliano Allegri che nutriva grandi aspettative sul ritorno del ‘Polpo’ a Torino.

Anche per questa ragione la Juventus sarà chiamata ad intervenire presto in entrata a centrocampo. A parte il nome di Paredes che rimane vincolato all’uscita di Arthur, la dirigenza bianconera starebbe valutando altre alternative sulla mediana. Tra queste, grazie ad un particolare effetto domino, potrebbe tornare di moda Jorginho.

Calciomercato Juventus, de Jong può sbloccare Jorginho

Come riferito da ’90min’, il Chelsea starebbe preparando il sorpasso al Manchester United per Frenkie de Jong. Thomas Tuchel avrebbe già dato dato il suo ok all’assalto per il centrocampista olandese, grande obiettivo di questa estate dei ‘Red Devils’ in uscita dal Barcellona.

Qualora l’operazione dovesse decollare con il Chelsea, a quel punto Jorginho potrebbe tornare ad essere un nome caldo sul mercato. Riflettori dunque puntati sulla Juventus che a quel punto tornerebbe all’assalto del vecchio pupillo, già accostato nelle scorse settimane alla formazione di Massimiliano Allegri.