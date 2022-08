Calciomercato Inter e Juve, addio al bomber: pronto lo scambio

Lo scambio di calciomercato potrebbe dare uno scossone ad Inter e Juventus in vista delle battute finali della finestra estiva

Parte ufficialmente il countdown per il via alla nuova stagione di Serie A. Tra dieci giorni, infatti, avrà inizio il campionato italiano con tante sorprese e rose rivoluzionate dall’attuale mercato.

A tal proposito, da qui a fine agosto vi saranno probabilmente altri importanti movimenti sia in entrata che in uscita. La Juventus, ad esempio, potrebbe ancora sferrare qualche importante colpo per completare sia il centrocampo – orfano per almeno cinque settimane dell’infortunato Pogba – che la difesa, dove Allegri si attende altri rinforzi dopo il maxi ingaggio di Bremer.

Discorso meno complesso invece per l’Inter, condizionata eventualmente da cessioni ad oggi non programmate. Qualora non dovesse uscire nessuno da qui alla fine del calciomercato, alla formazione di Simone Inzaghi mancherebbe solamente un vice de Vrij: casella rimasta scoperta dopo l’addio per la scadenza del contratto di Andrea Ranocchia.

Calciomercato Inter e Juve, lo scambio tutto spagnolo complica i piani di Inzaghi e Allegri

Stando alla notizia ripresa da ‘todofichajes.com’, il Real Madrid starebbe per preparare l’assalto al nuovo vice Benzema che potrebbe riguardare sia i nerazzurri che i bianconeri, ma solo dopo aver sistemato le cessioni di Mariano e Borja Mayoral. I ‘blancos’ avrebbero individuato come principale obiettivo in attacco Raul De Tomas dell’Espanyol, già nel mirino della Juve.

L’idea è quella di proporre agli spagnoli uno scambio con un calciatore a scelta tra Odriozola, Antonio Blanco o Sergio Arribas, per far abbassare la valutazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il cartellino. Oltre a mettere in fuorigioco la Juventus per De Tomas, il Real Madrid cedendo Odriozola andrebbe a togliere un’alternativa seguita dall’Inter per la corsia destra, qualora su Dumfries dovessero tornare a riaccendersi le sirene della Premier League.