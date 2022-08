Il Chelsea di Thomas Tuchel sembra davvero disposto a fare follie per Cesare Casadei dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi, che nella giornata di sabato sfiderà il Villarreal in occasione dell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato italiano di Serie A, sta lavorando in sede di calciomercato soprattutto con le operazioni in uscita.

Nelle prime settimane di trattative, il nome caldo che sembrava davvero destinato a lasciare Appiano Gentile era quello di Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, in scadenza di contratto nel 2023 con i nerazzurri, era ed è un obiettivo del PSG di Galtier che però non è mai andato oltre l’offerta di circa 50 milioni di euro, 20 in meno rispetto alle richieste della dirigenza dell’Inter, che vorrebbe trattenere l’ex Sampdoria considerando anche il passaggio di Gleison Bremer alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, il Chelsea va all-in per Casadei

Gli altri profili caldi rispondono poi ai nomi di Denzel Dumfries e Cesare Casadei. Entrambi i giocatori dell’Inter sono finiti nel mirino del Chelsea. I Blues, per arrivare all’olandese, avrebbero offerto circa 30 milioni di euro bonus compresi, anche in questo caso una cifra ritenuta troppo bassa rispetto alla valutazione che la società meneghina fa dell’esterno oranje, pari circa a 50 milioni di euro.

Discorso differente per Casadei. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ infatti, il Chelsea sarebbe pronto ad avanzare una nuova proposta monstre per il giovanissimo talento dell’Inter di circa 20 milioni di sterline, equivalente a poco meno di 24 milioni di euro. Numeri altissimi per un giocatore che, ad oggi, non ha ancora disputato una presenza in Serie A con la casacca dell’Inter.