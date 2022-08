Arrivato il verdetto sulla Fiorentina da Nyon per gli spareggi della Conference League: sorteggiata l’avversaria della squadra di Vincenzo Italiano

La nuova stagione sta per cominciare, anche a livello europeo. La Fiorentina, in particolare, sarà impegnata pure negli spareggi di Conference League, che andranno in scena il 18 (andata) e il 15 agosto (ritorno), nel mezzo delle prime sfide di Serie A.

Poco fa è andato in scena a Nyon il sorteggio che ha decretato l’avversaria della squadra guidata da Vincenzo Italiano nell’ultimo turno dei playoff. I ‘Viola’ se la vedranno con la vincente di Twente-Cukaricki Belgrado.

Gli olandesi si sono piazzati al quarto posto della scorsa Eredivisie. La prima partita avverrà allo stadio Artemio Franchi, mentre la seconda andrà in scena in trasferta. Dal 3 all’11 agosto si completerà il quadro del terzo turno di qualificazione. Le vincenti avanzeranno alla fase a gironi, dopodiché ci sarà un nuovo sorteggio per il 26 agosto. Evitate dalla Fiorentina altre squadre come l’Anversa di Nainggolan o il CSKA Sofia.