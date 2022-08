Milinkovic-Juve, l’indizio social che fa sognare i tifosi

L’ultimo indizio social riguardante Milinkovic-Savic fa sognare i tifosi della Juventus. Spunta il like del serbo

È già emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri in vista dell’inizio della stagione e del fitto calendario che attende la Juventus fino ai Mondiali in Qatar.

La squadra bianconera ha perso Pogba e McKennie per infortunio, e all’esordio contro il Sassuolo mancherà anche lo squalificato Rabiot. Allegri non avrà così a disposizione tre possibili titolari e negli ultimi giorni si è tornato a parlare di nuovi possibili interventi a centrocampo oltre alla priorità Paredes. Molto dipenderà dalle cessioni, in primis quella di Arthur, e tra i tanti nomi circolati è rispuntato anche il sogno Milinkovic-Savic. Come raccontato da Calciomercato.it, la pista non si è ancora accesa, ma l’ultimo indizio social riguardante il serbo della Lazio fa sognare i tifosi.

Calciomercato Juventus, spunta il like di Milinkovic

Su Instagram, Juventus e Real Madrid hanno pubblicato la foto di Di Maria e Benzema prima dell’amichevole vinta dai ‘Blancos’ per 2-0. Uno scatto che ha attirato anche l’attenzione di Milinkovic-Savic, che ha lasciato un like di apprezzamento che non è affatto passato inosservato. Nuovo segnale da parte del serbo ai bianconeri? I tifosi tornano a sognare, ma come noto Lotito non fa sconti: per strappare il centrocampista alla Lazio serviranno almeno 60 milioni di euro.