Juventus, decisione presa per l’infortunio di Pogba: i tempi di recupero

Decisione presa da parte della Juventus per l’infortunio di Paul Pogba: i tempi di recupero per rivedere in campo il francese

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è stato certamente dei più fortunati. Il centrocampista francese infatti dopo l’amichevole col Guadalajara ha rimediato la lesione del menisco del ginocchio destro.

In questi giorni il francese è volato a Lione per un ulteriore consulto su come muoversi ed è stata presa una decisione. Il centrocampista punta anche a non perdere il Mondiale in Qatar con la Francia.

Juventus, decisione presa: Pogba out almeno cinque settimane

Il futuro di Paul Pogba è stato finalmente deciso. Per recuperare dall’infortunio al ginocchio destro che rischiava di escluderlo anche dal prossimo mondiale in Qatar il francese è volato in Francia, a Lione. Qui la decisione è stata presa e per il recupero verrà effettuata una terapia conservativa, dunque non rientrerà in gruppo. Per circa 20 giorni effettuerà terapie, piscina e palestra, poi passerà al lavoro differenziato in campo. Per rivederlo con la maglia della Juventus si dovranno aspettare almeno cinque settimane, meno di quanto si temeva.