Inter, risoluzione per Sanchez: annuncio UFFICIALE del cileno

L’Inter e Alexis Sanchez sono pronte a dirsi addio, con la risoluzione del contratto: annuncio ufficiale del cileno

La dirigenza meneghina è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione: il primo nome sul taccuino degli impegni della società è quello di Alexis Sanchez.

Non è un mistero che l’Inter stia lavorando per trovare un accordo con l’entourage del cileno sulla risoluzione del contratto. Un principio di intesa che sarebbe anche stata raggiunta, ma a cui mancano ancora dei dettagli per arrivare a dama. Intanto, arriva l’annuncio ufficiale da parte di Alex Sanchez, che ancora una volta utilizza i propri profili social per lanciare un messaggio.

Calciomercato Inter, Sanchez annuncia: “Sono sempre stato professionale”

Alexis Sanchez, mentre tiene banco la trattativa tra l’Inter e il suo entourage per la risoluzione del contratto, sul proprio profilo ‘Instagram’ lancia un messaggio alla società. “Sono sempre stato professionale e di successo nella mia carriera da calciatore. Divertiti e fai quello che ti rende felice, giocare a calcio”. Il tutto accompagnato da una foto che lo ritrae insieme ai suoi compagni di squadra in nerazzurro. Insomma, il ‘Nino Maravilla’ va avanti dritto per la sua strada: per la risoluzione di contratto ci sarà tempo.