La Juventus attende il verdetto sui tempi di recupero di Paul Pogba: le ultime notizie sul centrocampista francese

La Juventus con il fiato sospeso per Paul Pogba. L’infortunio al ginocchio sta tenendo in allarme i bianconeri con la lesione del menisco laterale che – secondo le stime più allarmanti – potrebbe tenere il francese lontano dai campi di calcio fino al prossimo anno.

Tutto dipende da quale sarà la decisione in merito al percorso da intraprendere per tornare a disposizione di Allegri. Tre le strade possibili: una sutura, che richiederebbe intorno ai 4 mesi per un ritorno in campo; una meniscectomia con un rientro in un paio di mesi. Un’ipotesi quest’ultima che potrebbe però portare alla comparsa di problemi cartilaginei e in futuro di un nuovo stop. Terza strada è quella di una terapia conservativa con tempi di recupero non quantificabili e la quasi certezza di avere comunque un calciatore a mezzo servizio.

Il verdetto arriverà a breve con Pogba che domani è atteso dal consulto che stabilirà il percorso da seguire e quindi i tempi di recupero. Proprio a tale proposito arrivano notizie importanti.

Juventus, infortunio Pogba: “Rinuncia all’operazione”

Stando a quanto riportato da Damascelli su ‘Radio Radio’, infatti, Paul Pogba potrebbe rinunciare all’operazione. Il giornalista ha dichiarato: “Adesso mi giungono notizie, ma le prendo con molto filtro, perché mi arrivano dalla Francia e non da Torino, che Pogba potrebbe anche rinunciare all’operazione. Aspettiamo”.

Una possibilità sulla quale si saprà di più nei prossimi giorni dopo il nuovo consulto a cui si sottoporrà il centrocampista francese. Come spiegato anche dal professor Castellacci a TV PLAY-Calciomercato.it, con la meniscectomia Pogba potrà tornare ad allenarsi in 45 giorni.