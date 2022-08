CM.IT | Torreira più lontano dalla Serie A: trattativa calda col Galatasaray

Dopo l’ottima annata con la maglia della Fiorentina, per Lucas Torreira si prospetta un futuro nella Super Lig col Galatasaray

Non sarà ancora in Italia, a meno di clamorosi colpi di scena, il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina alla fine della scorsa stagione, è tornato al club di appartenenza.

Il 26enne regista uruguaiano è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 con l’Arsenal che ha tutta l’intenzione di lasciarlo partire, visto che il manager Arteta non conta su di lui. Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità Roma e, più recentemente, di un ritorno alla Sampdoria. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club più vicino al calciatore di Fray Bentos è il Galatasaray. Il club turco ha ufficialmente espresso il proprio interesse ai ‘Gunners’ pochi giorni fa e la trattativa è subito entrata nel vivo. In attesa dell’accordo tra i club, che stanno lavorando alacremente per arrivare alla fumata bianca, c’è un principio d’accordo con l’entourage del calciatore per un contratto triennale, più opzione per un’altra stagione, da oltre 3 milioni di euro netti all’anno più bonus. Sono ore bollenti per il futuro di Torreira, questa volta lontano dalla Serie A.