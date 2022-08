Dopo la vittoria nel Community Shield, Roberto Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool, ha parlato del suo futuro: le ultime notizie di calciomercato Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di un attaccante in queste fasi concitate della finestra estiva di calciomercato.

I bianconeri, in quest’ottica, stanno vagliando diversi profili, da Luis Muriel, bomber dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini fino alla suggestione che porta a Dries Mertens, attaccante belga che ha lasciato a parametro zero il Napoli di Luciano Spalletti. In quest’ottica, si è parlato molto anche del nome di Roberto Firmino, centravanti del Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Firmino

Il giocatore brasiliano, in scadenza di contratto nel 2023 con i Reds, ha fatto le fortune dell’allenatore tedesco nelle stagioni passate confermandosi come uno degli attaccanti di manovra più forti e determinanti della storia recente in Premier League.

Un elemento che sarebbe il perfetto collante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, ma che, probabilmente, difficilmente riusciremo a vedere con la maglia della Juventus dopo una serie di parole che può avere un po’ spiazzato gli addetti ai lavori in quel della Continassa. Ai microfoni di ‘TNT Sports’ infatti, Firmino ha affermato: “Sono molto felice a Liverpool, sono grato di essere qui a competere per i titoli insieme a grandi giocatori. Voglio restare, il mio desiderio è quello di rimanere qui, questo è tutto quello che posso dire“.